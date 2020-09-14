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Kartepe Kent Kütüphanesi’ne Bakanlıktan destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Kartepe Kent Kütüphanesi’ni önemsediklerini, çok amaçlı, son teknoloji bir kütüphanenin Kartepe’ye kazandırılacağını ifade etti.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Kent Meydanı içerisinde yer alan “Kartepe Kent Kütüphanesi Projesi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığından destek geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Kartepe Kent Kütüphanesi’ni önemsediklerini, çok amaçlı, son teknoloji bir kütüphanenin Kartepe’ye kazandırılacağını ifade etti.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Kent Meydanı içerisinde yer alan “Kartepe Kent Kütüphanesi Projesi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığından destek geldi. Başkan Kocaman’ın girişimleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki teknik heyet Kartepe Kent Kütüphanesini incelemek ve istişare etmek için Başkan Kocaman’ın misafiri oldu. Ziyarette Kartepe Kent Kütüphanesi’nin inşaat alanında da bilgi veren Başkan Kocaman, “Ülkemizin en önemli ihtiyacı okuyan, araştıran gençliktir. Kartepemiz yeni bir ilçedir. Modern kalkınmanın yolu okumak ve araştırmaktan geçmektedir. Bizlerde geleceğimiz olan gençlerimizi en iyi şekilde yetişmeleri için elimizde ki bütün imkanlarla çalışıyoruz” dedi.
Başkan Kocaman tarafından yapımına başlanılan Kartepe Kent Kütüphanesi’nin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir’de desteklerini dile getirdi. Yapılan inceleme neticesinde belediye ve Bakanlık işbirliğinde Kartepe halkına fonksiyonel bir kütüphane, bir anlamda da zengin bir sosyal alan da kazandırılacağını belirten Aldemir, “İnşallah çalışmaları belli bir aşamaya gelmesi çalışmaları hızlandırıp, en kısa zamanda Kartepe Kent Kütüphanesi tamamlamak üzere koordinasyon içinde çalışacağız” diye konuştu.
Kocaeli’nin en büyük camisinin giriş katında yer alacak olan Kartepe Kent Kütüphanesi, 775 metrekare olarak planlandı. Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, internet - bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ve idari alanlar yer alacak.

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