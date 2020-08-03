Kartepe’de açık havada sinema keyfi yaşandı

Kartepe Belediyesi, açık alanda düzenlediği yazlık sinema ile vatandaşlara sinema keyfi yaşattı.

Kartepe Belediyesi, açık havada sinema izleme keyfinde vatandaşları bir araya getirdi. “Yazlık Sinema Günleri” kapsamında Kurban Bayramı coşkusunu yaşayan Kartepeliler, Kanal Park Projesi içerisinde yapılan gösterimle açık havada sinema keyfini yaşadı. Kanal Park Projesi içerisinde yapılan ilk gösterimde Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kartepelilerle buluştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Kartepeliler büyük ilgi gösterdikleri ücretsiz film etkinliğinde vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Sinema gösterimi öncesinde vatandaşlara seslenen Başkan Mustafa Kocaman, “Sizlerin gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etmiştir. Bizler Kartepeli insanlarımızı çok seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Seçimden bu yana sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Kartepe şehrimizin değil bölgemizin en güzel ilçelerinden biridir. Covid-19’un yaşattığı sıkıntıları bir nebze unutturmak, biraz tebessüm etmek için bu etkinliği düzenledik. Yazlık sinemalar bizlerin kültüründe yer almaktadır. Bugün Naim Süleymanoğlu’nu izleyeceğiz. Onun başarıları ile dua ederdik. Onun zor hayat hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Yaz boyunca sadece yerli filmlerle bu etkinliğimiz devam edecektir” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kurban Bayramı’nda Kartepe’nin yaşayan çınarlarını unutmadı. Alo Evlat ekibi, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile bayramlaşması sonrasında Kartepe’nin büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

