YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’de açık havada sinema keyfi yaşandı

Kartepe’de açık havada sinema keyfi yaşandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, açık alanda düzenlediği yazlık sinema ile vatandaşlara sinema keyfi yaşattı.Kartepe Belediyesi, açık havada sinema izleme keyfinde vatandaşları bir araya getirdi.

Kartepe Belediyesi, açık alanda düzenlediği yazlık sinema ile vatandaşlara sinema keyfi yaşattı.
Kartepe Belediyesi, açık havada sinema izleme keyfinde vatandaşları bir araya getirdi. “Yazlık Sinema Günleri” kapsamında Kurban Bayramı coşkusunu yaşayan Kartepeliler, Kanal Park Projesi içerisinde yapılan gösterimle açık havada sinema keyfini yaşadı. Kanal Park Projesi içerisinde yapılan ilk gösterimde Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kartepelilerle buluştu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Kartepeliler büyük ilgi gösterdikleri ücretsiz film etkinliğinde vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Sinema gösterimi öncesinde vatandaşlara seslenen Başkan Mustafa Kocaman, “Sizlerin gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etmiştir. Bizler Kartepeli insanlarımızı çok seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Seçimden bu yana sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Kartepe şehrimizin değil bölgemizin en güzel ilçelerinden biridir. Covid-19’un yaşattığı sıkıntıları bir nebze unutturmak, biraz tebessüm etmek için bu etkinliği düzenledik. Yazlık sinemalar bizlerin kültüründe yer almaktadır. Bugün Naim Süleymanoğlu’nu izleyeceğiz. Onun başarıları ile dua ederdik. Onun zor hayat hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Yaz boyunca sadece yerli filmlerle bu etkinliğimiz devam edecektir” dedi.
Öte yandan Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kurban Bayramı’nda Kartepe’nin yaşayan çınarlarını unutmadı. Alo Evlat ekibi, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile bayramlaşması sonrasında Kartepe’nin büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:21
Yatsı
21:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Eriş Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Dilek Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.