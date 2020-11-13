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Kartepe’de afet ve acil toplanma alanı 42 nokta belirlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı GAMER Başkanlığı, Kartepe Belediyesi ile yaptığı ortak çalışma sonucunda ilçe genelinde “Afet ve Acil Toplanma Alanı” olarak 42 nokta belirlendi.İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve Kartepe Belediyesi’nin desteği ile ilçe genelinde 42 nokta Afet ve Acil Toplanma Alanı olarak belirlendi.Afet ve acil durum sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek, sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanması, fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar AFAD tarafından belirlendi.Afet ve Acil Toplanma Alanlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinde ya da AFAD’ın internet adresinden konum bilgisi girerek site, blok ve apartmana en yakın üç toplanma alanını harita üzerinden öğrenebilecek.

Kartepe’de afet ve acil toplanma alanı 42 nokta belirlendi

İçişleri Bakanlığı GAMER Başkanlığı, Kartepe Belediyesi ile yaptığı ortak çalışma sonucunda ilçe genelinde “Afet ve Acil Toplanma Alanı” olarak 42 nokta belirlendi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve Kartepe Belediyesi’nin desteği ile ilçe genelinde 42 nokta Afet ve Acil Toplanma Alanı olarak belirlendi.Afet ve acil durum sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek, sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanması, fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar AFAD tarafından belirlendi.
Afet ve Acil Toplanma Alanlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinde ya da AFAD’ın internet adresinden konum bilgisi girerek site, blok ve apartmana en yakın üç toplanma alanını harita üzerinden öğrenebilecek. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İçişleri Bakanlığı’mız tarafından yayımlanan genelge ile Kartepemiz’in 42 noktasında Afet ve Acil Toplanma Alanları belirlendi. Deprem kuşağında olduğumuzu bilerek, bu farkındalığımızı ve önlemlerimizi arttırarak deprem gerçeğine karşı mücadele edeceğiz. Bu alanlar yüksek yapılardan uzak ve risk olmayan bölgelerde genellikle park ve bahçeler olarak seçildi ve tabelalandırıldı. Hemşehrilerimiz bu alanları e-Devlet veya AFAD üzerinden öğrenebilirler” dedi.

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