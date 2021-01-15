Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına dün akşam ara verildi.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Ayrıca jandarma ve polis ekiplerinin Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

