YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’de kamu binaları dezenfekte edildi

Kartepe’de kamu binaları dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan kamu binaları dezenfekte edildi.Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan kamu binaları dezenfekte edildi.
Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Kartepe’de hizmet veren kamu binalarında dezenfekte çalışmaları yaptı. Ekipler tarafındanKocaeli Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Derbent Jandarma Karakol Komutanlığı, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’da titizlikle dezenfekte edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
13:12
İkindi
16:39
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Şifa Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Umut Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartepe’de virüse karşı ev denetimleri sürüyor

Kartepe’de virüse karşı ev denetimleri sürüyor

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Anemi olan köpeğe kan nakli yapıldı

Anemi olan köpeğe kan nakli yapıldı

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.