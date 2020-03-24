Kartepe’de kamu binaları dezenfekte edildi

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan kamu binaları dezenfekte edildi.

Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Kartepe’de hizmet veren kamu binalarında dezenfekte çalışmaları yaptı. Ekipler tarafındanKocaeli Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Derbent Jandarma Karakol Komutanlığı, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’da titizlikle dezenfekte edildi.

