İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge uyarınca Kartepe’de Korona virüs denetimleri gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen “sağlık için hepimiz için” sloganı ile son Korona virüs tedbirlerini kapsayan denetimler, Kartepe genelinde de yapıldı. Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleşen denetimlerde sosyal mesafe, maske, dezenfekte kullanımına kadar bir çok kontrol yapıldı. Korona virüs tedbirlerini ilçe genelinde titizlikle uyguladıklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hem hemşehrilerimiz hem ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerini özenle uyguluyorlar. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya devam ederek topyekün mücadelemizle birlikte yakın tarihte bu illetten hep birlikte, Allah’ın izniyle kurtulmayı ümit ediyoruz” dedi.

