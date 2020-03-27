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Kartepe’de Küçük Sanayi Sitesi de dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Küçük Sanayi Sitesi’nde dezenfekte çalışması yaptı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkması sonrasında tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe genelinde dezenfente çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi bünyesinde ikişer kişiden on ekip oluşturuldu. Ekipler Küçük Sanayi Sitesi’nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatlarıyla dezenfekte çalışmaları mahalle, cadde, sokak ilaçlı ve tazyikli sularla temizleniyor. Sokaklarda çalışmalarına devam eden belediye ekipleri dışarda gördükleri vatandaşlara da evlerinde kalmaları noktasında uyarıda ve hatırlatmada bulunuyorlar.
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Belediyemiz bünyesindeki çalışma arkadaşlarımız koronavirüsle mücadele kapsamında 7/24 yıkama ve ardından dezenfekte işlemlerini büyük bir özenle devam ettiriyorlar. Kıymetli hemşehrilerimizden ricamız kendileri ve sevdikleri için bu süreci atlatana kadar gerekmedikçe sokağa çıkmamalarıdır. Bu vesileyle özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımı da can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

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