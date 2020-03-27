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Kartepe’de sokak hayvanları da unutulmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında hayvanlarının bakımlarını ve yem dağıtımlarını ihmal etmiyor.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile aralıksız devam ediyor.

Kartepe’de sokak hayvanları da unutulmadı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında hayvanlarının bakımlarını ve yem dağıtımlarını ihmal etmiyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile aralıksız devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi, bir yandan da vatandaşlara “Evde Kalın” çağrısı yapıyor. Belediye ekipleri bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Belediye ekipleri tarafından Ketenciler Barajı yakınında hayata geçirilen mini barınaklarda kalan sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Barınaktaki sokak hayvanlarının yemlemesi yanı sıra iç, dış parazit ve uyuza karşı bakımları da yapılıyor.
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları ile çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kartepeli hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçları yerine getirilmektedir. Korona virüs koruma çalışmalarına devam ederken sokak hayvanlarını da ihmal etmiyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik gerekli çalışmalar veteriner hekimimiz gözetiminde 7/24 hizmet verilmektedir. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı barınakların konukları olan sokak hayvanlarının aşılama işlemleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır” dedi.

Kartepe’de sokak hayvanları da unutulmadı

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