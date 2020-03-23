YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’de spor sahaları kapatıldı

Kartepe’de spor sahaları kapatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında ilçe genelindeki futbol ve basketbol sahaları vatandaşların kullanımına kapattı.Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsün önlenmesi için Kartepe Belediyesi tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

Kartepe Belediyesi, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında ilçe genelindeki futbol ve basketbol sahaları vatandaşların kullanımına kapattı.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsün önlenmesi için Kartepe Belediyesi tarafından alınan önlemler arttırılıyor. Bu kapsamda, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde olan gençlerin yoğun olarak kullandığı futbol ve basketbol sahaları kapatıldı. Belediye ekipleri uyarı yazılarını asarak ilçe genelinde 35 futbol ve 12 basketbol sahasını kapattı.
Dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdüren Kartepe Belediyesi, her gün 450 otobüs durağını ve ulaşım araçlarını dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri yolcu taşıyan otobüslerinde detaylı dezenfekte çalışmaları yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
13:12
İkindi
16:39
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Erem Eczanesi
Izmit
Akcan Eczanesi
Derince
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Beyza Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu

Kocaeli'de yabancı plakalı araçta bir kişi ölü bulundu

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.