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Kartepe’de tehlike saçan 2 metruk bina yıkıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.04.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi tarafından vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan 2 metruk binayı yıktı.Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor.

Kartepe’de tehlike saçan 2 metruk bina yıkıldı

Kartepe Belediyesi tarafından vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan 2 metruk binayı yıktı.
Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalardan ikisinin Uzuntarla ve Sarımeşe mahallelerinde yıkım işlemleri gerçekleştirildi.
Vatandaşların da şikayet ettiği binalardan ilk olarak Uzuntarla Mahallesi’nde bulunan metruk bina yıkıldı. Zabıta ekiplerinin de çevre güvenliğini aldığı yıkım sonrası molozlar da ekipler tarafından kaldırıldı. Bir sonraki yıkım ise Sarımeşe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek saha ekiplerimizin tespitleri muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz ifadelerini kullandı.

Kartepe’de tehlike saçan 2 metruk bina yıkıldı

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