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Kartepe’de yollar bakımda

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi ekipleri, Uzunbey Mahallesi’nde asfalt yama çalışmalarını tamamladı.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarına belli bir takvim çerçevesinde devam ediyor.

Kartepe Belediyesi ekipleri, Uzunbey Mahallesi’nde asfalt yama çalışmalarını tamamladı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarına belli bir takvim çerçevesinde devam ediyor. Belediye ekipleri Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu mevkiinde asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Kartepe Belediyesi ekipleri Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Mevkii Üretken Sokak da 500 ton asfalt kullanarak 6 metre genişliğinde 400 metre uzunluğunda yolu, Ahievran Caddesi’nde 200 ton asfalt kullanılarak 6 metre genişliğinde 300 metre uzunluğunda yolu modern görünüme kavuşturdular. Ekipler ayrıca Dumlupınar Mahallesi Ozan sokak da asfalt yama çalışmalarını da tamamladı.
Çalışmaların ara vermeden belirlenen program çerçevesinde ilçe genelinde devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Turizm kenti olan ilçemizin yollarının daha modern bir görünüme kavuşması için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Yolları düzenli ve konforlu olması temel ihtiyaç. Kartepemiz büyük ve zor bir coğrafya. Her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar giderek artıyor. Kartepemiz’in her noktasına yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

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