Kaş Belediye Meclisi ‘Taş Ocağı’ için olağanüstü toplandı

Antalyanın Kaş Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında üyeler sosyal mesafe kuralına uygun yerlerini aldı.

Belediye Başkan Mutlu Ulutaş olağanüstü toplantı kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Gömbe bölgesindeki taş ocağını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, güzergahı belirlenen yerin ihalesinin 18 Mart’ta yapıldığını, belediyenin şirketi Kaş Likya Limited Şirketinin 121 bin TL karşılığında ihaleyi aldığını söyledi.Böylece belediyenin kendi ihtiyacının yanı sıra, taş ocağından elde edilen bütün malzemelerin şirket üzerinden satılabileceğini belirten Başkan Ulutaş, “Burada mali yeterlilik gerekiyordu, şirketin sermayesini arttırmamız gerekiyordu. Bu ay içinde tamamlanması gerektiği için olağanüstü toplantı kararı aldık.” dedi.

Başkan Ulutaş, Ramazan ayının Kaş’a, Antalya’ya, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, Korona virüs tedbirleri kapsamında her ailenin kendi evinde iftarını açtığını hatırlattı.

Başkan Ulutaş, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeni Korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7244 sayılı 16.04.2020 tarihinde kabul edilen kanunun ç) bendi ve g) bendi gereğince ilçe sınırları içerisinde bulunan belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin şunları söyledi; “ Yapılan satış, ecri misil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi, Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.”

“Korona virüs bitmiş değil”

Kaş’ta korona virüs tedbirlerinin güzel şekilde uygulandığını kaydeden Başkan Ulutaş, Bu süreçte özellikle hastanelerde görev yapan tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarına kamu personellerine ve önlemlere uyan tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet hastalarımıza acil şifalar dilerim” dedi. Belediye olarak 7/24 vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Ulutaş, “Vatandaşlarımız çağrı hattımızdan 7/24 bize ulaştı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın isteklerine ekiplerimiz yardımcı oldu. Bunun yanında maske ve eldiven sterilizasyon çalışmaları yaptık. Evlerine kadar bu hizmeti götürmeye çalıştık. Pazarlarda ve toplumsal alanlarda maske stantları, dezenfektan tünelleri kurduk. Sonucunda korona virüsü olmayan ilçelerden biri olma konumuna geldik, bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Koronavirüs bitmiş değil, bu süreç devam ediyor ama tabii Kaş’lı hemşehrilerimizin bu farkındalığı, bu bilinci yerleşti. Nisan ayında villa, otel ve pansiyonlara hiçbir müşteri alınmadı, bütün esnafımız gereken katkıyı, desteği verdi. Korona virüsün tedbirleri ülkemizde neyse, biz de Kaş’ta uygulamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Turizmde sezon startı

Başkan Ulutaş, konuşmasında turizm konusuna da değinerek, “Turizmle ilgili dün turizm bakanımızın da olduğu telekonferans bağlantısı yaptık ve bakanımız zannedersem pazar gününe kadar neticeleneceğini söyledi. Bir takvime göre işleyeceğini kendileri açıklayacaklar. İnşallah önümüzdeki günlerde hem sezon startını vermiş olacaklar hem de gelen misafirlerin nasıl ağırlanacağı, standartları da belirlenmiş olacak. Ona göre de inşallah bu süreci yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var