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Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi

ANTALYA HABERLERİ  | 21.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Küresel tehdit koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi, bu kapsamda çağrı merkezi kurdu.Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar telefonla aranıyor.

Küresel tehdit koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi, bu kapsamda çağrı merkezi kurdu.
Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar telefonla aranıyor. 6 kişinin görev yaptığı merkez, vatandaşlardan gelen talepleri not alarak, ilgili birimlere yönlendiriyor. En kısa sürede talepler birimler tarafından yerine getiriliyor. Vatandaşları koronavirüs ile ilgili bilgilendiren görevliler, evden çıkmaması konusunda da uyarıyor.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş çağrı merkezinden ilk telefonu açarak, 65 yaş ve üstü vatandaşları aradı. Hal ve hatır sorarak, talepleri dinledi. ‘Evde Kal’ çağrısını tekrarlayan Başkan Ulutaş, “Biz sizin için dışarıdayız. Sizler evde kalın. İhtiyaçlarınızı bize bildirin. Belediyemizin ilgili birimleri ihtiyaç ve taleplerinizi yerine getirecektir.” dedi.

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