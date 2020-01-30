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Kaş düşüklüğü çözümsüz değil

ERZURUM HABERLERİ  | 30.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Op.

Kaş düşüklüğü çözümsüz değil

Op. Dr. Hakan Yüzer, kaş kaldırma uygulaması hakkında bilgi verdi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Yüzer, “Yüz ifadesinin en önemli belirleyicisi kaşlardır. Yüz cildi yaşın ilerlemesi ve genetik yatkınlıklara bağlı olarak zamanla gevşemeye ve sarkmaya başlar. Bu yaşlanma belirtileri en erken ve en belirgin olarak göz çevresinde meydana gelir. Kaşlarda gelişen sarkma da bunlardan biridir. Düşük kaşlar kişiye yorgun, mutsuz ve yaşlı görünüm verir. Kaşlarda oluşan sarkma çoğunlukla 35 yaşından sonra başlar. Ancak genetik yapıya bağlı olarak yan kısımları düşük kaş yapısına sahip kişilerde vardır. Ancak bu can sıkıcı durumdan kaş kaldırma uygulaması ile kurtulmak mümkün. Kaş kaldırma uygulamaları tek başına yapılabileceği gibi, göz kapağı veya yüz germe ameliyatlarıyla birlikte de gerçekleştirilebilir” dedi.
Kaş kaldırma uygulamasının, eriyebilen organik özel üretilmiş asıcı iplerle yapıldığını ifade eden Dr. Yüzer, “Bu ipler vücut ile uyumlu organik ,eriyebilen iplerdir. Kaş köşesini dışa çekme, düşük kaşları alına asma, göz dış köşesini dışa yukarı çekme ve badem göz ifadesi verme, gibi amaçlar ile yapılmaktadır. Uygulama işlemin içeriğine göre 15-30 dakika sürmektedir. Ertesi gün normal hayata geri dönülebilmektedir. Uygulama lokal anestetik kremler ve lokal anestezi enjeksiyonları ihtiyaca göre yapıldıktan sonra ağrısız bir işlemdir. Uygulama kalıcılığı 6 ay ile 2 yıl arasındadır. Kullanılan ip miktarı ,cinsi ve kişinin genel yapısı bu süre ile ilgilidir. ilerde tekrar yapılma şansı vardır. Alın yada kaş arası dolgulara göre daha güvenli olup ,ameliyata bağlı oluşabilecek riskleri içermez” açıklamalarında bulundu.

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