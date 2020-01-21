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  4. Kas hastası şahıs "Özgür Olmak" kısa filmiyle dereceye girdi

Kas hastası şahıs "Özgür Olmak" kısa filmiyle dereceye girdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşayan Kas Hastası Hasan Korkmaz, 1.

Kas hastası şahıs "Özgür Olmak" kısa filmiyle dereceye girdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşayan Kas Hastası Hasan Korkmaz, 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film Yarışmasında " Özgür Olmak" adlı animasyon filmi ilk 5’e girdi.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü işbirliği ile omurilik felcine, nedenlerine, önlemlere, yaşam koşullarına dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film Yarışması"na katılan 30 yaşındaki kas hastası Besnili Hasan Korkmaz, hazırladığı " Özgür Olmak" adlı animasyon filmi ilk 5’e girdi. Onlarca eserin içerisinden elemelere kalan 27 eser içerisinden 5. oldu.
Atatürkçü Düşünce Derneği Besni Şube Başkanı Akif Bahçeci, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Hasan Korkmaz’ı evinde ziyaret ederek, bu başarıdan dolayı tebrik edip, plaket takdim etti.
Kısa film animasyon yarışmasına engelli olduğu ve bu sorunları yaşadığı için katılmaya karar verdiğini söyleyen 30 yaşındaki kas hastası Hasan Korkmaz, "Yaptığım animasyon çalışmalarının başkaları tarafından da izlenip değerlendirilmesini istediğim için, kendimde engelli olduğum ve bu sorunları yaşadığımdan dolayı yarışmaya katılmaya karar verdim. Karar verdikten sonra 3 aylık bir çalışma sonucunda ’Özgür Olmak’ adlı kısa animasyon filmini tamamladım. Sonuçlar açıklandıktan sonra ilk 5’e girdiğimi öğrendim ve bundan büyük mutluluk duydum” dedi.
Korkmaz hazırladığı kısa filmde, engellilerin dışarıda yaşadığı sorunları dile getirdiğini belirterek, “Kaldırımda yürüyen bir adam, yol kenarına park etmek üzere olan arabayı durdurur. Bu yer engelli rampasının önüdür der ve adam duyarlı davranarak orada durmasına mani olur. Bu sırada engelli bir kişinin akülü sandalyesi ile karşıdan geldiğini görür, ona selam verir ve gider. Engelli kişi rampadan rahatlıkla çıkarak durağa ulaşır. Hemen sonra otobüs gelir ve buna binmesinin imkanı yoktur. Akülü sandalyesi ile kimseye ihtiyaç duymadan, özgürce gezmek istemiştir. Hayal kırıklığına uğrar ve kendini kötü hisseder. Bu sırada başka bir otobüs gelir ve özgürlüğün hissini tekrar yaşamasını sağlar. Filmdeki konuyu bu şekilde işledim" diye konuştu.

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