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Kaş Ova Spor Salonu inşaatı devam ediyor

17.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş’ın Ova Mahallesi’ne kazandırılan modern spor salonu projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş’ın Ova Mahallesi’ne kazandırılan modern spor salonu projesi tüm hızıyla devam ediyor. İnşat aşamasının yüzde 70 oranında tamamlandığı projede, spor salonu üzerinde yer alacak çelik çatı makaslarının montajı yapılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ın Ova Mahallesi’ne modern bir spor salonu kazandırıyor. Yaklaşık 6 milyon 300 bin TL ihale bedelli Ova Spor Salonu Kaş’ın en önemli spor merkezi olacak. Toplam 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip spor salonunda inşaat aşaması yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Ekiplerini hummalı bir çalışma yürüttüğü projede çelik çatı makaslarının montajı yapılıyor. İdari binada ise alçı, sıva, kaplama imalatları tamamlandı. Asma tavan ve boya imalatları devam ediyor.
Kaş İlçesi Ova Mahallesi’nde 161 ada 1 parselde yer alan çok amaçlı spor salonu yaklaşık 18 bin metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Projede spor salonu ve açık otopark 4 bin 365 metrekarelik bir inşaat alanına sahip. İleriye dönük olarak zamanla farklı spor tesislerinin ve farklı birimlerin de yer alabilmesine olanak sağlayacak şekilde planlanan projede bu tesisler için rezerv alan da bulunuyor.
Kaş Ova Spor Salonu Projesi’nde, başta gençler olmak üzere bölge halkının daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmeleri için her detay düşünüldü. 1350 metrekare kapalı spor salonu ile birçok spor dalına ev sahipliği yapacak olan projenin zemin katında değişik ebatlarda 4 adet soyunma odası mevcut. Aynı zamanda bu katta seyircilerin kullanabileceği bir kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Üst katta ise 6 adet ofis, 1 adet hakem odası, tuvaletler ve personelin kullanabileceği bir adet mutfak yer alıyor. Proje kapsamında açık alanda ise 60 araçlık otopark da var.

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