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Kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen İşletmelerin Dışında İşlem Yapanlara 13 bin 934 TL İdari Para Cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 21:15 | Son Güncelleme

Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen işletmelerin dışında işlem yapanlara 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.Yapılan yazılı açıklamada; "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri , Bitki sağlığı ve Gıda Yem kanunu kapsamında faaliyet gösteren ’Kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen İşletmeler’ dışındaki yerlerde kurban etlerinin işlenmesi ve kıyma yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen işletmelerin dışında işlem yapanlara 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada; "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri , Bitki sağlığı ve Gıda Yem kanunu kapsamında faaliyet gösteren ’Kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen İşletmeler’ dışındaki yerlerde kurban etlerinin işlenmesi ve kıyma yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban Bayramı boyunca İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekipler sahada denetimleri gerçekleştirecek olup, faaliyet alanı olmadığı halde işlem yapan işletmelere 5996 Sayılı Kanun gereğince 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan önlemler gereği maske, mesafe ve eldiven kullanımı gibi hijyen kuralları konusunda da denetimler gerçekleştirilecektir. Faaliyet konusu olmayan işletmeler ve şahıslar tarafından yılda bir kez kullanılan makinalarda yapılan et çekim işlemi halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.
Kontrol ve denetimlerin yanı sıra tüketicilerin gıda ile ilgili tüm talep ve şikayetlerini 174 Alo Gıda ve bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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