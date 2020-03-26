Kasayı kapıya kurdu, müşteriden siparişleri kapıdan işaretle almaya başladı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde market işletmecisi, kasayı kapının önüne koyarak müşterilerden siparişleri işaretle almaya başladı.

Şenoba beldesinde market işleten Rıdvan Babat yeni tip korona virüs tehlikesine karşı hem kendini hem de müşterilerini korumak için market kasasını kimsenin içeri giremeyeceği şekilde kurdu. Kasayı kapıya kuran Babat, markete gelen müşterilerin de siparişlerini işaret ile seçmesini istiyor. Dokunmadan işaretle siparişleri alan Babat, daha sonra müşterilerin isteklerini kendisi getirerek kendilerine kapıdan teslim ediyor. Babat, dünyayı tehdit eden ve Türkiye’de de baş gösteren korona virüs tehlikesine karşı hem kendini hem de müşterilerini korumak için bu önlemi aldığını söyledi.

