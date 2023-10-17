EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KASIM ARA TATİLİ 2023 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB'den illere göre ara tatil uygulaması!

KASIM ARA TATİLİ 2023 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB'den illere göre ara tatil uygulaması!

17.10.2023 14:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu açıklama sonrası "Okullarda ara tatil uygulaması illere ve bölgelere göre mi yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, okullarda ara tatil illere göre mi uygulanacak? Kasım ara tatili 2023 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında araştırma yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlığın, ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması için çalışma yaptığı öne sürüldü. İşte konuya ilişkin detaylar ile Kasım ara tatili tarihleri...

OKULLARDA ARA TATİL İLLERE GÖRE Mİ UYGULANACAK?

Okullarda ara tatil uygulamasının illere göre yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?” sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir”

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hali hazırda devam eden ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi öngörülüyor.

KASIM 2023 ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Bu yılın ilk ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?
Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor! Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor!
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
ara tatil ara tatil ne zaman kasım ara tatili kasım ara tatili ne zaman?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.