KASIM ARA TATİLİ 2023 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB'den illere göre ara tatil uygulaması!

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında araştırma yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlığın, ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması için çalışma yaptığı öne sürüldü. İşte konuya ilişkin detaylar ile Kasım ara tatili tarihleri...

OKULLARDA ARA TATİL İLLERE GÖRE Mİ UYGULANACAK?

Okullarda ara tatil uygulamasının illere göre yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?” sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir”

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hali hazırda devam eden ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi öngörülüyor.

KASIM 2023 ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Bu yılın ilk ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

