Kasımpaşa alt sıraları ateşe verdi! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Eyüpspor'u yıktı, İrfan Can Kahveci şoku...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kümede kalma savaşı veren iki İstanbul ekibinin ölüm kalım maçında gülen taraf Kasımpaşa oldu! Emre Belözoğlu yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u Adrian Benedyczak'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa puanını 24'e yükselterek derin bir nefes alırken, yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik eşleşmelerinden biri olan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve her iki takım için de "tamam ya da devam" niteliği taşıyan bu zorlu İstanbul derbisinde, ev sahibi Kasımpaşa sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak altın değerinde bir galibiyete imza attı.

KİLİDİ AÇAN İSİM BENEDYCZAK OLDU!

Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla başlayan ve taraftarının da desteğini arkasına alan Kasımpaşa, aradığı golü ilk yarıda buldu. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Adrian Benedyczak, yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın da skorunu tayin eden isim oldu.

EMRE BELÖZOĞLU 3 HAFTA SONRA NEFES ALDI

Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara demirleyen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, bu kritik zaferle birlikte derin bir nefes aldı. Lacivert-Beyazlı ekip tam 3 hafta sonra galibiyet hasretine son verirken, puanını 24'e yükselterek kümede kalma umutlarını yeşertti. Sahadan boynu bükük ayrılan Eyüpspor ise 22 puanda kalarak ateş hattındaki tehlikeli bekleyişini sürdürdü.

KASIMPAŞA'DA İRFAN CAN KAHVECİ ŞOKU! BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK...

Gelen hayati galibiyetle büyük bir sevinç yaşayan Kasımpaşa'da maçın tek üzücü detayı ise İrfan Can Kahveci'den geldi. Mücadelede sarı kart gören tecrübeli yıldız cezalı duruma düştü. İrfan Can, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan o dev Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Ligin 27. haftasında Kasımpaşa, Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olurken; Eyüpspor ise sahasında Karadeniz fırtınası Trabzonspor'u ağırlayacak.

MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
1 - 0
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da Kenan Karaman fırtınası durdurulamıyor! Önce Dzeko'ya attırdı, sonra kendi attıAlmanya'da Kenan Karaman fırtınası durdurulamıyor! Önce Dzeko'ya attırdı, sonra kendi attı
Nihat Kahveci'den olay yaratacak Victor Osimhen sözleri: "Bence herkes yanlış biliyor"Nihat Kahveci'den olay yaratacak Victor Osimhen sözleri: "Bence herkes yanlış biliyor"

En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

