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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından

16.08.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus: - "Sonuca baktığımız zaman kolay galibiyet gibi gözüküyor fakat maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı" - Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemle oynadığımız için ben normalde kadromda 4-5 forvet olmasını isterim."

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık farklı bir skorla yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Sonuca baktığımız zaman kolay galibiyet gibi gözüküyor fakat maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Sonuca baktığımız zaman kolay galibiyet gibi gözüküyor fakat maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı. Çünkü maça çok iyi başladılar, güçlü bir başlangıç yaptılar. Rakibin savunma hattında çok fazla problem ürettik. Rakibin gördüğü kırmızı kart sonrası maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın kolay geçmiş gibi gözükse de aslında iki sebepten dolayı kolay geçtiğini anlatan Jesus, "Bir, oyuncularım maça çok iyi bir başlangıç yaptı. İkincisi ise rakibin gördüğü kırmızı kart maçı kolaylaştırdı." diye konuştu.

- Alioski ve Joao Pedro'nun durumu

Yeni transferler Alioski ve Joao Pedro'nun ne zaman hazır hale geleceği sorulan Jesus, "Joao Pedro ilk günlerde sakatlık yaşadı, yavaş yavaş iyileşiyor. İyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski ise henüz iki hafta oldu geleli, hazırlık sürecinde yoktu. Oynayacağı zaman muhakkak gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz, Avrupa ve Türkiye liginde. Dolayısıyla maçlara aynı 11'le çıkmıyoruz. Oynadığımız son Avrupa maçı ilk 11'ine göre çok değişiklik yaptık. 3 günde bir maç oynayan takımların bunu yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağ bek almayı düşünüp düşünmediği de sorulan Jesus, "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Samuel-Osayi dışında Burak Kapacak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "King ve Valencia hızlı oyuncular"

Jorge Jesus, santrafor takviyesi isteyip istemediğine ilişkin soruya karşılık da "Valencia ve King, maç maç, teknik fiziksel, anlamda üzerine koyarak devam ediyor. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftar bazen bazı şeylerin hızlı olmasını ister ama futbolda bu zor. Aramıza yeni katılan çok oyuncu var. Oyuncular maç oynadıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Bugün güzel performans sergilediler. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemle oynadığımız için ben normalde kadromda 4-5 forvet olmasını isterim."

Oyun sırasında sahadaki dizilişi değiştirmesi sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik adam, şunları dile getirdi:

"Son 20 dakikada sahadaki dizilişi değiştirdik. 3-4-3'e döndük. Ben tek sistemi seven bir antrenör değilim. Geldiğimden beri kısa zaman olduğu için fraklı sistemleri çalışamadık. Daha çok 4-4-2 sistemiyle çalıştık. Aslında maçta farklı skorla, farklı bir sistemi test edebileceğimizi düşündüm. Ben futbolcuların birden fazla sistemle oynamaya alışmasını isterim. Bugün ortada Luan, Gustavo, Szalai'yi oynattık. Çok sık zamanımız olmuyor. Aslında antrenmana bile vakit olmuyor. Yarın toparlanma sonra seyahat edeceğiz. Farklı sistemleri zaman olmadığı için denemek zor oluyor."

- Ronaldo sorusuna gülerek karşılık verdi

Cristiano Ronaldo'nun Jesus'u tanıdığı için Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, bu soruya gülerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." yanıtını verdi.

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