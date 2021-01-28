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Kasımpaşa-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

28.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Kasımpaşa-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 22.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Ligin 22.haftasında 30 Ocak 2021 Cumartesi günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak olan Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Car Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Yiğit Arslan oldu.

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