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Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

26.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puanı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligde üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga, Mortadha Ben Ouanes ve Nicolai Jorgensen maçta forma giyemeyecek.

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