Kaspersky, Veri Gizliliği Günü’nde farkındalığı artırmak için Felipe Pantone ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, uluslararası Veri Gizliliği Günü için sanatçı Felipe Pantone ile iş birliği yaptı.

Kaspersky açıklamasına göre, firma ve sanatçı Pantone, alüminyum ve PMMA'dan (Polimetil metakrilat) yapılmış fütüristik bir altıgenden oluşan sanat eserini ortaklaşa sunarak, verileri korumanın ötesine geçen çevrim içi gizlilik hakkında farkındalığı artırmayı ve insanların dijital kimliklerini tıpkı kendileri gibi korumayı amaçlıyor.

Piksel ve gradyanlarla yaptığı çalışmalarla tanınan Pantone, kimliğini gizli tutması ve çalışmalarını incelikli bir şekilde ifade etmesiyle biliniyor. Sanatçı, bu ortaklık için dijital korumayı görselleştirmeyi amaçlayan fütüristik bir kalkanı temsil eden bir parça oluşturdu. Sanat eserinin yapımıyla ilgili dört dakikalık bir belgesel küresel moda ve stil platformu i-D'de yayınlanıyor.

Açıklamaya göre, Kaspersky ve Pantone arasındaki iş birliği, inovasyon tutkusu ve sürekli iyileştirme gibi sağlam bir paylaşımlı değerler temeline oturuyor. Sanatçı, içsel benliğini mümkün olan en iyi şekilde ifade etmek için mevcut en son teknolojileri ve malzemeleri kullanıyor.