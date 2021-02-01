YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kaspersky, Veri Gizliliği Günü’nde farkındalığı artırmak için Felipe Pantone ile iş birliği yaptı

Kaspersky, Veri Gizliliği Günü’nde farkındalığı artırmak için Felipe Pantone ile iş birliği yaptı

01.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky, Veri Gizliliği Günü’nde farkındalığı artırmak için Felipe Pantone ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, uluslararası Veri Gizliliği Günü için sanatçı Felipe Pantone ile iş birliği yaptı.

Kaspersky açıklamasına göre, firma ve sanatçı Pantone, alüminyum ve PMMA'dan (Polimetil metakrilat) yapılmış fütüristik bir altıgenden oluşan sanat eserini ortaklaşa sunarak, verileri korumanın ötesine geçen çevrim içi gizlilik hakkında farkındalığı artırmayı ve insanların dijital kimliklerini tıpkı kendileri gibi korumayı amaçlıyor.

Piksel ve gradyanlarla yaptığı çalışmalarla tanınan Pantone, kimliğini gizli tutması ve çalışmalarını incelikli bir şekilde ifade etmesiyle biliniyor. Sanatçı, bu ortaklık için dijital korumayı görselleştirmeyi amaçlayan fütüristik bir kalkanı temsil eden bir parça oluşturdu. Sanat eserinin yapımıyla ilgili dört dakikalık bir belgesel küresel moda ve stil platformu i-D'de yayınlanıyor.

Açıklamaya göre, Kaspersky ve Pantone arasındaki iş birliği, inovasyon tutkusu ve sürekli iyileştirme gibi sağlam bir paylaşımlı değerler temeline oturuyor. Sanatçı, içsel benliğini mümkün olan en iyi şekilde ifade etmek için mevcut en son teknolojileri ve malzemeleri kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Avrupa Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Marco Preuss, "Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlere ve akıllı evlere kadar her yerde bulunan verilerimiz, aynı zamanda yanlış ellere düşmekten yalnızca bir tık uzakta. Dijitalleşme dünya çapında artmaya devam ederken birçok hizmet giderek daha fazla veri odaklı hale geliyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması tüketici deneyimlerini ve fırsatları zenginleştirmeye yardımcı olurken, toplum olarak kişisel verilerin çevrimiçi ortamlarda paylaşılmasının getireceği risklerin ve tehditlerin farkında olmamız çok önemli. Bu paylaşım yalnızca riskli değil, bazen tehlikeli de olabiliyor. Bu nedenle herkesin hassas bilgilerini güvende tutma bilincine sahip olması, dijital gizlilik ve veri koruma üzerine düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Felipe Pantone ise, "Kaspersky için yarattığım W3-Structural K, binalar içindeki yapı ve teknolojiyi vurgulayan yüksek teknolojili mimariden ilham aldı. Eserin şekli, Kaspersky'nin yüksek teknoloji siber güvenlik çalışmalarına referans veren bir koruma kalkanı oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, açıklamaya göre, kredi kartı bilgileri, kısa mesajlar ve fotoğraflar gibi kişisel ve hassas veriler dijital dünyanın içinde dağınık bir şekilde dolaşmaya başladı. Bu kadar büyük miktardaki bilgiyle etkin bir şekilde ilgilenmek zorlaşırken, bu bilgileri koruma altında tutmak adeta yetenek gerektiren bir sanat haline getirdi. Çevrim içi gizlilik ve veri ihlallerinin kişi veya kuruluşlar üzerindeki etkisi kritik riskler doğuruyor. Bu nedenle kişisel verileri ve çevrim içi etkileşimleri güvende tutmak, teknolojinin yaşamda olumlu ve önemli bir rol oynamaya devam etmesini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu

Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den ihracata ekonomik ve çevreci çözüm

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den ihracata ekonomik ve çevreci çözüm

Bağcılar’daki çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Bağcılar’daki çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

FLO'dan kış tatiline hazırlananlara özel ürünler

FLO'dan kış tatiline hazırlananlara özel ürünler

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta yüzde 15 arttı

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta yüzde 15 arttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.