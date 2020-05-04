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Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde kapalı ve kullanılmayan eski okul binaları Kaş Belediyesi tarafından onarılarak hayata kazandırılıyor.Geçtiğimiz aylarda Kaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile, ‘atıl durumda bulunan, kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarına yeniden işlev kazandırmak, mahallelerin sosyal ve kültürel faaliyetleriyle Halk Eğitimi Merkezi kurslarınında kullanılmasını sağlayarak ilçenin sosyokültürel kalkınmasına katkı sağlamak’ olarak kaydedildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde kapalı ve kullanılmayan eski okul binaları Kaş Belediyesi tarafından onarılarak hayata kazandırılıyor.
Geçtiğimiz aylarda Kaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile, ‘atıl durumda bulunan, kapalı ve kullanılmayan eski okul binalarına yeniden işlev kazandırmak, mahallelerin sosyal ve kültürel faaliyetleriyle Halk Eğitimi Merkezi kurslarınında kullanılmasını sağlayarak ilçenin sosyokültürel kalkınmasına katkı sağlamak’ olarak kaydedildi. Bu kapsamda konuya ilişkin ihale yapıldı. İhaleyle atıl durumda bulunan okulların tadilatı yapılıp kullanılabilir hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. İlk etapta 10 okulun tadilat ve onarımı gerçekleştirilecek.

"Okullarımızda çalışmalara devam ediyor"
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Seçim vaatlerimiz arasında belirttiğimiz gibi Mahallelerimizde bulanan atıl durumdaki eski okul binalarımızı onarıp, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere halkımızın hizmetine sunmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Aşağı Uğrar, Yukarı Uğrar, Yayla Kılıçlı, İslamlar, Belenli, Gökçeyazı, Gürsu, Ortabağ, Beldibi, Ahatlı Mahallerimizdeki 10 adet okulun ihalesini gerçekleştirdik. Diğer mahallerimizde protokol kapsamında yer alan okullarımızda da çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

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