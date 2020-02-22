Kaş’ta futsal heyecanı sona erdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 33 okul ve 322 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Okullar Arası Futsal Turnuvası sona erdi.

Kaş Kapalı Spor Salonunda 10 gün boyunca büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda dereceye giren okullara protokol tarafından törenle kupa ve madalya verildi. Törene, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Feridun Mert, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ve Sağlık Müdürü Dilek Kandur katıldı. Başkan Ulutaş yaptığı konuşmada, sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.

Turnuvada kategorisinde dereceye giren okul takımları şu şekilde sıralandı:

Genç Erkekler: 1. İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi, 2. Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3. Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi

Yıldız Kızlar: 1. Sarıbelen Ortaokulu, 2. Gömbe Ortaokulu, 3. Gömbe İmam Hatip Orta Okulu

Yıldız Erkekler: 1. Merkez Ortaokulu, 2. Çavdır Ortaokulu, 3. Kasaba Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Genç Kızlar: 1. Mustafa Kocakaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 2. İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi, 3.Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi

Küçük Erkekler: 1. Merkez İlköğretim Okulu, 2. Kalkan İlköğretim Okulu, 3. Kasaba Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

