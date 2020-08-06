Kaş’ta Korona virüs denetimi

Antalya’nın Kaş ilçesinde İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında yaşamın tüm alanlarında denetimler yapıldı.

Kaş’ta Korona virüs tedbirlerinin kontrolü için denetimler yapıldı. Bu kapsamda ilçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler, tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yapılan uygulamada, Kovid-19 tedbirlerinin kontrolü yerinde denetlendi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ekipler ile ilçeye giriş yapan araçları denetledi. İlçenin Acısu mevkisinde durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcular kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, görevliler tarafından otomobil içerisinde bulunanların ateşleri ölçüldü, korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıldı.

Konuya ilişkin konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kaş’ta da ‘sağlık için hepimiz için’ mottosuyla Kovid-19 denetimleri yaptıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde daha önce başlatıldığı şekilde günlük 24 saat uygulamayla ilçede Kovid-19 denetimleri yapıldığını kaydeden Kaymakam Yazıcı, “Bugün daha kapsamlı şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle yoğun bir çalışma sergiliyoruz. İnsanlarımızı bu salgın sürecinde duyarlı olmaları noktasında belli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuda bakanlıklarımızın çeşitli talimatlarını yerine getirme süreçlerini burada büyük bir eşgüdüm ile koordinasyon içerisinde belediye başkanlığımız başta olmak üzere ifa etmeye çalışıyoruz. İlçe belediye başkanımızla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz.” dedi.

"Salgından korunmaya devam edeceğiz"

Pandemi sürecinde Kaş’ta çok büyük emekler ortaya konduğunu aktaran Yazıcı, “Bu çalışmalarda çok büyük gayret sergileyen ilçe belediye başkanlığı ve çalışanlarını, sağlık çalışanlarını, kolluk kuvvetlerini kutluyorum. Özverili şekilde dayanışma ortaya koyan ilçe esnafımıza da şükranlarımı ifade ediyorum. Umarım dün olduğu gibi, bugün yaptığımız ve gelecekte de yapacağımız etkin denetimlerle inşallah bu salgından korunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Denetimlerde Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, Jandarma Komutanı Vekili Hasan Tekin, Sağlık Müdürü Dilek Kandur da hazır bulundu.

Öte yandan, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca 52 personelle yapılan uygulamalarda, 6 yol kontrol noktasında özel toplu taşıma araç sürücü ve yolcuları ile mahallelerde umuma açık iş yerleri denetlendi.

