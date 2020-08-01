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Kaş’ta protokol bayramlaştı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla protokol bayramlaştı.Kaş Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramının ikinci günü bayramlaşma töreni düzenlendi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla protokol bayramlaştı.
Kaş Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramının ikinci günü bayramlaşma töreni düzenlendi. Kaş Belediyesi Sosyal Tesislerinde pandemi kuralları gereği sosyal mesafenin korunduğu bayramlaşma programına Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaymakam Şaban Arda Yazıcı programda yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı ve yaşatıldığı günler olduğunu ifade ederek, “Bu bayramın da ülkemizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olması, ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da pandemi sürecinde Ramazan Bayramında buluşamadıklarını hatırlatarak, “Bayramlar kaynaşma, birlik ve beraberlik içinde yaşanan, dargınlıkların geride kaldığı müstesna günlerdir. Bu süreçte şunu anladık ki, toplumsal olarak bir araya gelebilmek önemli. Mutluluk ve acıları hep beraber paylaşabilmek güzel . İnşallah daha nice bayramlara birlikte kavuşmak temennisiyle bayramınızı kutluyorum.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Jandarma Komutanlığına ve Emniyet Müdürlüğüne bayram ziyaretinde bulunuldu.

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