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Kastamonu Araç'ta sağanak sonucu 4 köprüde hasar oluştu

28.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Araç'ta sağanak sonucu 4 köprüde hasar oluştu

Kastamonu Araç'ta sağanak sonucu 4 köprüde hasar oluştu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan sağanak, Araç Çayı'nın üzerinde bulunan köprülerde hasara neden oldu.

İlçede devam eden sağanak nedeniyle Araç Çayı'nın debisi yükseldi. Taşan su, Alınören, Erekli, Saltuklu, Tatlıca köylerine ulaşımı sağlayan farklı yerlerdeki 4 köprüye zarar verdi. Yolu kapanan köylere ulaşım, tali yollardan sağlanıyor.

Erekli Köyü Muhtarı Hüseyin Seki, AA muhabirine, Araç Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu sabah saatlerinde köylerine ulaşımın sağlandığı köprünün bir ayağının yıkıldığını söyledi.

Köylerinin bir kısmına direklerin devrilmesi sonucu elektrik de verilemediğini belirten Seki, "Ekipler elektrik vermek için çalışıyor. İlçemize ve diğer köylere çeşitli tali yollar kullanarak ulaşıyoruz." dedi.

Alınören Köyü Muhtarı Şeref Şen ise dün akşam saatlerinde köyün ulaşımının sağlandığı köprünün büyük bölümünün çöktüğünü kaydetti.

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