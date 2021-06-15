Kastamonu Belediyesi, kesilen bir ağacın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp tepki gösterdi

Kastamonu Belediyesi, kent merkezinde kesilen bir ağacın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından, Tosya Yolu Caddesi'nde üst bölümü kesildikten sonra gövdesine bağlanan ağacın fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Çok düşündük ama biz bir anlam veremedik. Bir de size soralım istedik. Bir insan (!) bir ağacı tam orta yerinden kesip sonra da kendi gövdesine ters bir şekilde hangi duygular içinde bağlar. Doğaya düşmanlık neden? Anlamadık. Üzüldük." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, ağacın bu halini gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Vatandaşların bu konularda duyarlı olması gerektiğini belirten Vidinlioğlu, "Yeşilin, çevrenin, ağacın çok önemli olduğunun bilinciyle hareket eden bir belediyecilik anlayışındayız. Bu doğrultuda kentin farklı noktalarını ağaçlandırmak, çiçeklerle donatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Vidinlioğlu, vatandaşlardan bu konuda hassas davranmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bunun gibi görüntülerle karşılaştığımızda çok üzülüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmasını istiyoruz. Bir ağaç kurumuş dahi olsa, kesmemeleri, belediyenin 153 numaralı telefonunu aramaları lazım. Belediye olarak bölgeye gelir gerekli incelemeleri yaparız, kurumuşsa eğer yerine yeni ağaç dikeriz, kurumamışsa, kurtarmak için elimizden geleni yaparız."

