Kastamonu Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyesi, tüm birimleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nda sorun yaşamaması adına gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü kurban kesim noktalarında gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yaptı. Zabıta Müdürlüğü, bayram süresince açık olacak iş yerlerinin listesini yayınladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Parkların bayram temizliğini yaparken, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile Mezarlıklar Şefliği nöbetçi ve icapçı listelerini hazırladı.

Kastamonu Belediyesi’nin Kurban Bayramı’na hazır olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Birimlerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Vatandaşlarımızın bayram süresince sıkıntı yaşamamaları için ekiplerimiz hazır olacak. Tabi bu bayram dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli husus ise sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı. Vaka sayılarındaki düşüş istenilen seviyede değil. Şuanda salgın bitmiş değil. Tüm hemşehrilerimiz dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat yapacak vatandaşları da uyaran Vidinlioğlu, bayramların mutlu şekilde geçmesi için trafik kurallarına uymak gerekli olduğunu ifade ederek, “Trafik kazalarını en aza indirmek özel günlerimizin sevincini hep birlikte yaşamak için kurallara uyalım. Neşeli, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirelim” diye konuştu.

