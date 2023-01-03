Kastamonu Belediyesi’nden su sayacı uyarısı

Kastamonu Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının donma ihtimalinin yükseldiğini belirterek, vatandaşları uyardı. Donan su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahale edilmesinin sayaçlara zarar vererek kullanılamaz hale getirebileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Açıkta bulunan su sayaçlarının ve boruların kapatılması gerekli. Sayaç ve su borularını cam yünü, bez parçaları ve boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimiz vanalarını kapatarak Alo 153 Hilal Masa hattımıza bilgi vermeleri önemle rica olunur” denildi.

