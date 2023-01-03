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Kastamonu Belediyesi’nden su sayacı uyarısı

03.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, soğuk havada donabilecek su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahale edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Kastamonu Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının donma ihtimalinin yükseldiğini belirterek, vatandaşları uyardı. Donan su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahale edilmesinin sayaçlara zarar vererek kullanılamaz hale getirebileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Açıkta bulunan su sayaçlarının ve boruların kapatılması gerekli. Sayaç ve su borularını cam yünü, bez parçaları ve boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimiz vanalarını kapatarak Alo 153 Hilal Masa hattımıza bilgi vermeleri önemle rica olunur” denildi.

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