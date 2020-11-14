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Kastamonu Belediyespor-DVSC Schaeffler maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyespor-DVSC Schaeffler maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde bugün Kastamonu Belediyespor ile Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler arasında Kastamonu'da yapılması planlanan 3. eleme turu ilk maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kastamonu Belediyespor ile DVSC Schaeffler arasında oynanması planlanan maçın Macaristan temsilcisindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle 21 Kasım Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonunun mevcut durumu göz önünde bulundurarak rövanş maçını iptal ettiği ve turun tek maç üzerinden oynanmasına karar verdiği kaydedildi.

Kastamonu Belediyespor-DVSC Schaeffler karşılaşması, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçta galip gelen taraf, EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

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