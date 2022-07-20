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Kastamonu Belediyespor, milli hentbolcu Nurşah Sancak'ı transfer etti

20.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor, milli hentbolcu Nurşah Sancak'ı transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli hentbolcu Nurşah Sancak'ı (25) renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nurşah Sancak ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, milli sağ kanat Nurşah Sancak'ı renklerine bağladı. Sancak'a hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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