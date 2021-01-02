Kastamonu, İçişleri Bakanı Soylu'nun bahsettiği nüfus müdürlüğü binasına kavuşuyor

Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binasının bu ayın ortasında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce sosyal medya hesabından, "İstanbul'da olur da Kastamonu'da olmaz mı? Kastamonu İl Nüfus ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz Valiliğimiz tarafından tahsis edilen müstakil binada yepyeni kimliğiyle hizmete hazır. Emeği geçenlere teşekkürler." şeklinde paylaşım yapmıştı.

Kent merkezinde İl Özel İdare tarafından yapımı tamamlanan 3 katlı Site İş Hanı'nda yer alacak İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası, yeni konseptiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 3 yıldır tüm Türkiye'de il ve ilçe müdürlüklerinin hizmet şartlarının iyileştirilmesi, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet verilmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kastamonu'da şu anda il, ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin farklı binalarda hizmet verdiğini anlatan Çakır, "İl müdürlüğümüz, merkez ilçeden 300-400 metre uzaklıktaki İl Müftülüğü binasında faaliyetlerine devam ediyordu. Aralarındaki kopukluk her anlamda hizmetlere ister istemez yansıyordu. Şu an İl Özel İdaremiz tarafından şehir merkezinde yapılan Site İş Hanı hizmete hazır hale geldi. Buranın 1. katını Nüfus Müdürlüğümüze tahsis ettik. Yaklaşık 900 metrekare bir alan." dedi.