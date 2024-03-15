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Kastamonu, tanıtım filmleriyle yurt içi ve dışında turizm atağına çıkıyor

AA AA
15.03.2024 13:32
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Kastamonu Valiliği tarafından çektirilen 34 tanıtım filmiyle kenti ziyaret edenlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Valilik koordinesinde Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) tarafından kentin turizm unsurlarını tanıtmak amacıyla 4 dakikalık genel tanıtım filmi, 1 dakikalık tanıtım filmi, 30 kısa tanıtım imaj videosu, 1,5 dakikalık kış filmi ve 32 dakikalık "Kastamonu" isimli belgesel hazırlanıyor.

Yönetmen Kürşat Kızbaz tarafından hazırlanan tanıtım filmleri, hem İngilizce hem de Türkçe olarak yurt içi ve yurt dışında fuarlarda yayımlanacak.

Proje kapsamında çekilen filmler ve belgeselde kanyonlar, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Kasaba köyü Mahmutbey Camisi, Nasrullah Camisi, tarihi konaklar, kaya mezarları, tarihi hanlar, Daday atlı terapi merkezi, Ilıca Şelalesi, Ilgaz Dağı başta olmak üzere kentin kültürel ve turistik değerlerine yer veriliyor.

Vali Meftun Dallı, AA muhabirine, Kastamonu'nun doğası, kültürü ve gastronomisiyle çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzellikleri hakkında Dallı şu bilgileri verdi:

"Kastamonu hakikaten herkesin bir şeyler bulabileceği bir kent. Tarihseverlerin tarih, doğaseverlerin doğal güzellikler bulabileceği bir şehir. Kanyonları, kültürel eserleri, tarihi eserleri, gastronomisi çok özel. 30'a yakın tescil edilmiş yemeğimiz var, bu çok ciddi bir değer. Kastamonu'nun turistik anlamda çok büyük potansiyeli var. Burada çok güzel işler yapılmış."

KASTAB üzerinden bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapıldığına işaret eden Dallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kastamonu'nun turistik, kültürel varlıklarını tanıtabilmemiz için KASTAB vasıtasıyla 32 dakikalık film, 1,5 dakikalık Kastamonu kış filmi, 30 imaj videosu yaptırdık. Profesyonel bir çalışma oldu. İngilizce seslendirmeleri de yapılıyor. Kastamonu'da bu ilk defa oluyor. Daha önce Türkçe seslendirilmiş sadece. İngilizcesinin olmasıyla uluslararası fuarlarda gösterilmesi söz konusu olacak. Bu anlamda önemli bir tanıtım olacak."

Herkesi Kastamonu'ya davet eden Dallı, "Başta kendi vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Avrupa'daki soydaşlarımız olmak üzere bütün dünyayı Kastamonu'yu görmeye davet ediyoruz. Kastamonu'nun önümüzdeki yıllarda da yıldızının parlayacağını söylesek abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

Kentin ulaşım sorununun çözüldüğünü dile getiren Dallı, "Ilgaz Tüneli yapıldı, havalimanımız açıldı. İnebolu Limanı genişliyor. Kastamonu-İnebolu yolu bittiğinde bu yol, daha önemli bir güzergah olacak." diye konuştu.

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