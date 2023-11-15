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Kastamonu Üniversitesi, yeni "STAR" araştırmacılarını arıyor

15.11.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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TÜBİTAK, Stajyer Araştırmacı Burs Programı’na üç farklı proje ile dahil olan Kastamonu Üniversitesi yeni araştırmacılarını arıyor.

TÜBİTAK’ın Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) çerçevesinde TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri için başvuru ilanı yayınladı. Projede yer alacak lisans öğrencileri 6 ay boyunca aylık 3 bin TL alacak. Lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan programa iki farklı proje ile dahil olan Kastamonu Üniversitesi yeni star araştırmacılarını arıyor.

TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde desteklenen, yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu’nun yaptığı “Ahşap Bisküvi Üretim Sistemi Geliştirilmesi ve Bu Sistem İle Üretilecek Bisküvilerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı proje 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı çerçevesinde bursiyer almaya hak kazandı. İlgili proje için Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümleri lisans öğrencileri başvuru yapabilecek.

Yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Orçun Çağlar Kurtuluş’un yaptığı “Polikaprolakton Katkılı Nanoselülozik Aerojellerin Üretimi, Yara Örtüsü Uygulamaları için Genel Karakterizasyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı proje de 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) çerçevesinde bursiyer almaya hak kazandı. İlgili proje için Orman Endüstri Mühendisliği bölümü lisans öğrencileri başvuru yapabilecekler.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Akpulat’ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde “Duchenne Musküler Distrofi Hastalarının Kan Dolaşımındaki circRNAların Belirlenmesi ve Biyobelirteç Potansiyellerinin Araştırılması” isimli proje de STAR programı çerçevesinde bursiyer almaya hak kazandı. İlgili projeye ilgi duyan Tıp Fakültesinin lisans öğrencileri başvuru yapabilecek.
Stajyer Araştırmacı Burs Programı’na başvurular 13 Kasım 2023-27 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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