YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da 100 sosyal konutun temeli atıldı

Kastamonu’da 100 sosyal konutun temeli atıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.12.2020 17:56 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 100 sosyal konutun temeli atıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi başlamıştı.Proje kapsamında Tosya ilçesine 70 adet 2+1 ve 30 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 konut projesi onaylanarak, ön kayıtları alındı.

Kastamonu’da 100 sosyal konutun temeli atıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 100 sosyal konutun temeli atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi başlamıştı.
Proje kapsamında Tosya ilçesine 70 adet 2+1 ve 30 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 konut projesi onaylanarak, ön kayıtları alındı. Sosyal konutların ihalesi 6 Temmuz 2020 tarihinde yapıldıktan sonra yer teslimi yapılan yüklenici firma, inşaatın yapılacağı alana şantiyesini kurarak çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz Haziran ayında hak sahipliği kuraları çekilen ve Temmuz ayında ihalesi yapılan sosyal konutların yapımı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tosya’da Dilküşah Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak olan 100 sosyal konutun temeli yüklenici firma tarafından atıldı.
Hak sahiplerinin merakla beklediği sosyal konutların temeli atılarak yapım çalışmalarına başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:28
Sabah
08:01
Öğle
12:48
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:53

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Can Eczanesi
Merkez
Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.