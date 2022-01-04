Kastamonu'da 420 litre kaçak içki ele geçirildi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümü üzerine başlatılan operasyonda 420 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sümenler köyünde, Romanya uyruklu Türk vatandaşı M.A'nın (40), C.B'nin (55) evinde alkol aldıktan sonra sabah ölü bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Jandarma tarafından C.B. gözaltına alındı. Aynı tahkikat sonucunda Taşköprü ilçesi Hacıali köyünde ikamet eden Y.K'nin, ikametinde yasa dışı yollardan içki üreterek ticaretini yaptığının belirlenmesi üzerine eve operasyon düzenlendi.
Evde 420 litre el yapımı kaçak alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.
Y.K. gözaltına alındı.
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