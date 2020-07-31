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Kastamonu’da Ahşap Fuarı bu yıl düzenlenmeyecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 31.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Kastamonu’da orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla 10’uncusu düzenlenecek Ahşap Fuarı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta turizm sektörü olmak üzere fuar, kongre gibi kalabalık ortamlarda gerçekleştirilen kurumsal organizasyonları derinden etkilediği kaydedildi.Kastamonu Ahşap Fuarı’nın normal şartlarda 1-4 Ekim tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi: “10.

Kastamonu’da orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla 10’uncusu düzenlenecek Ahşap Fuarı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta turizm sektörü olmak üzere fuar, kongre gibi kalabalık ortamlarda gerçekleştirilen kurumsal organizasyonları derinden etkilediği kaydedildi.
Kastamonu Ahşap Fuarı’nın normal şartlarda 1-4 Ekim tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi: “10. Kastamonu Ahşap Fuarı ile ilgili ahşap sektörünün temsilcileri ve önceki yıllarda fuara katılan firmalarla görüşmeler yapılmış, talep ve değerlendirmeleri alınmıştır. Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası ve Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kendi sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, gerek Kovid-19 salgınının fuarda yer alan firma ve ziyaretçiler üzerinde meydana getireceği riskler, gerekse il dışında fuara katılım sağlayacak sektör temsilcileri, ziyaretçi ve davetlilerin fuara katılım konusunda tereddüt yaşamalarından dolayı fuarın bu yıl iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir”
Açıklamada, ayrıca Kastamonu Ahşap Fuarı’nın dünyada birçok organizasyona darbe vuran koronavirüs endişesi sebebiyle iptal edildiği ve fuarın 2021 yılında yapılması yönünde karar alındığı belirtildi.

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