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Kastamonu’da alt yapıya 1.5 yılda 25 milyon yatırım

13.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun, “Alt yapı şehirlerin atar damarıdır” diyerek başlattığı alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1,5 yılda alt yapıya toplam 25 milyon TL’lik yatırım yapıldığını açıklayan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Budamış Mahallesi’nin alt yapı sorunun çözecek dev proje de ise çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Budamış Mahallesi’nde geçtiğimiz ay başlayan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı yapımı 500 gün içerisinde tamamlanacak. Yaklaşık 7 milyon TL’lik bir projeden bahsediyoruz. Alt yapının şehirlerin atar damarı olduğunu ifade etmiştim. Geçtiğimiz yıl içerisinde bazı illerimizde felaketler meydana geldi. Alt yapı sıkıntıları gün yüzüne çıktı. Biz alt yapının önemini çok iyi biliyoruz. Bundan dolayıdır ki şehrimizde alt yapı sıkıntısı olan bölgelerde göreve geldiğimiz an itibariyle çalışmalar başlatmıştık. Bugüne kadar alt yapıya 25 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Alt yapıya yapılan yatırım pek görülmez ama şehir için büyük önem taşır. Budamış Mahallesi’nde İller Bankası Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Bölge Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde çalıştık. İnşallah bu proje en kısa sürede tamamlanacak. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Vidinlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkiinde örnek bir alt yapı çalışmasını da tamamladıklarını vurguladı.

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