Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan 64 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunanlardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.