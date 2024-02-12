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Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

AA AA
12.02.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 5-11 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan 64 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ila 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunanlardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

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