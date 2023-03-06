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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı, 1 ev zarar gördü

06.03.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Molla köyünde Kadir Hüz'e ait 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki Cevat Aksu ile Suat Bahçeci'nin evlerine de sıçradı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, Kadir Hüz ve Cevat Aksu'ya ait evler ile 1 samanlık tamamen yandı, Suat Bahçeci'nin evinde hasar oluştu.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, yangının gece saatlerinde çıktığını söyledi.

Yangında 2 evin tamamen yandığını, 1 evin de çatısı ve üst katının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Çakır, şunları aktardı:

"Bir de samanlık bu yangında zarar gördü. Arkadaşlarımız yangın ihbarını alır almaz olay yerine müdahale ettiler ama ahşap yoğunluklu yapılaşmadan dolayı yangın 2 evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Vatandaşlarımıza gereken her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bir vatandaşımız Kastamonu merkezde oturup binasını hafta sonları kullanıyordu. Diğer vatandaşlarımız buradaydı. Onlar şu anda geçici olarak bir ailenin yanına yerleştirildi ama burada boş, müsait binalarımız var arkadaşlarımız gerekli araştırmayı yapacaklar."

Yangının ilk yapılan tespite göre elektrik panosundan çıktığını kaydeden Çakır, "AFAD olarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her türlü imkanlarımızı kullanacağız. Vatandaşlarımızı en kısa sürede evlerine tekrar kavuşturacağız. Can kaybı olmaması tek tesellimiz." diye konuştu.

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yangın Kastamonu

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