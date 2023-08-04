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Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü

04.08.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 ev tamamen yandı, bir evde de zarar oluştu.

İlçeye bağlı Bayat köyünde Muzaffer Kaya'ya ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arasözler yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangın Hanım Özalp ve Ömer Gebeş'e ait 2 katlı ahşap evlere de sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Kaya ve Özalp'e ait evler tamamen yandı, Gebeş'e ait evde ise zarar meydana geldi.

Hafif yaralanan Muzaffer Kaya, Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bayat köyü muhtarı Bektaş Candan AA muhabirine, yangının Muzaffer Kaya'nın evinden çıktığını ifade ederek, "İtfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. İki ev tamamen yandı. Yangını kontrol altına aldık, Allaha şükür." dedi.

Köy sakinlerinden Hasan Araç da "Yangını görünce arkadaşımın hayvanlarını çıkardım. Bölgede traktörler vardı onları çıkardık. Altı ahır olan 2 ev tamamen yandı. can kaybı yok şükür." diye konuştu.

Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

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