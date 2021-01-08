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Kastamonu’da Covid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye ceza kesildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.01.2021 10:11 | Son Güncelleme

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 153 kişiye 209 bin 737 lira cezası uygulandı.Kastamonu korona virüs önlemleri kapsamında 31 Aralık-6 Ocak arasında yapılan denetimlerde, maske takmayan 8, sosyal mesafeye uymayan 14, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2, sigara yasağına uymayan 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 127 kişi olmak üzere toplam 153 kişiye, 209 bin 737 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 153 kişiye 209 bin 737 lira cezası uygulandı.
Kastamonu korona virüs önlemleri kapsamında 31 Aralık-6 Ocak arasında yapılan denetimlerde, maske takmayan 8, sosyal mesafeye uymayan 14, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2, sigara yasağına uymayan 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 127 kişi olmak üzere toplam 153 kişiye, 209 bin 737 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 16 kişinin yurtlara yerleştirilerek hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunuldu.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
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