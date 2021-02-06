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Kastamonu’da derelerde biriken çöpler temizleniyor

06.02.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediyesi ekipleri şehrin sembol noktalarından Karaçomak Deresi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde dere içi temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi ekipleri şehrin sembol noktalarından Karaçomak Deresi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde dere içi temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sel suları ve rüzgarın etkisiyle dereler içerisine biriken çöpler, iş makineleri yardımıyla dere yataklarından kaldırılıyor.
Kastamonu’nun her noktasında çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Belirlediğimiz program doğrultusunda ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahallelerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, parklarımızda kısaca ilimizin her notasında farklı bir çalışmamız var. Amacımız hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek” dedi.

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