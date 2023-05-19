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Kastamonu'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

19.05.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Emrullah Aydoğan idaresindeki 78 BR 446 plakalı sebze yüklü kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Kayaboğazı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi İtfaiye Acil Kurtarma ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun devrilmesi sonucu yola saçılan sebzeler nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Yoldaki sebzeler, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

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