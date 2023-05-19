Kastamonu'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Emrullah Aydoğan idaresindeki 78 BR 446 plakalı sebze yüklü kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Kayaboğazı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi İtfaiye Acil Kurtarma ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun devrilmesi sonucu yola saçılan sebzeler nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Yoldaki sebzeler, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

