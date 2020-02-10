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Kastamonu'da eğitime kar engeli

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tosya ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tosya ilçesinde taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Daha önce yapılan açıklamada, kent merkezi ile Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Kar Yağışı Kastamonu Tatil

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