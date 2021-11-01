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Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın küle döndüğü yangın söndürüldü

01.11.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın küle döndüğü yangın söndürüldü

Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Baltacı köyü Akpınar Mahallesi'nde, Sami Bozacı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile köylüler müdahale etti. Yangında Bozacı'ya ait ev ile ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangının soğutma çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi.

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