Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın küle döndüğü yangın söndürüldü

Kastamonu'da ev, ahır ve 3 samanlığın zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Baltacı köyü Akpınar Mahallesi'nde, Sami Bozacı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile köylüler müdahale etti. Yangında Bozacı'ya ait ev ile ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangının soğutma çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz