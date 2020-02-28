Kastamonu’da evi yıkılan aileye AFAD ve Türk Kızılayından yardım

Kastamonu’da etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap ev yıkıldı. Evleri yıkılan aileye AFAD ve Türk Kızalayı ekipleri tarafından çadır kurularak, gıda kolisi ve yaşam malzemesi yardımı yapıldı.

Kastamonu’da Merkeze bağlı Hatipli köyünde Satı Kebecioğlu’na ait 11 kişinin yaşadığı iki katlı ahşap ev, kuvvetli rüzgar sırasında yıkıldı. Evleri yıkılan aileye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından geçici çadır kuruldu, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerince de aileye yardımda bulunuldu. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, olayın hemen ardından köye giderek 11 yatak, battaniye, mutfak malzemesi, gıda kolisi ve yaşam malzemesi yardımında bulunduklarını belirterek, “Can kaybı olmaması bizim için büyük mutluluk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

